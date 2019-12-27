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تكنولوجيا

شركة صينية تطور أصغر حاسب محمول في العالم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:12 ص
Magic Ben Mag1
Magic Ben Mag1
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شيماء عبد المنعم
تهدف شركة Magic Ben الصينية، إلى إحياء أجهزة الحاسبات المحمولة التي تسمي Netbooks، والتي اختفت بعد ظهور الأجهزة اللوحية العاملة بأنظمة التشغيل أندرويد وios التابع لآبل، من خلال جهاز جديد يسمى Magic Ben Mag1.

وبحسب ما ذكره موقع "techradar" المتخصص في مجال التقنية، تعمل الشركة الصينية على إنشاء وتطوير جهاز جديد يسمي Magic Ben Mag1، وهو عبارة عن حاسب محمول جديد فائق الصغر يأتي بهيكل من الألومنيوم ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة لمس صغيرة أسفل شريط المسافة.

وعلى الرغم من أن الحاسب يأتي بأبعاد 20.7×14.6×1.8 سنتمتر تقريبًا، وبوزن أقل من 700 جرامًا، إلا أنه يمتلك منافذ أكثر من حاسب Apple Macbook، حيث يحتوي على منفذ USB 3.0 Type-A بالحجم الكامل ومنفذ USB Type-C وقارئ بطاقة microSD ومقبس صوت 3.5 ميليمتر ومنفذ HDMI صغير ومستشعر بصمة في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المفاتيح.

ويحتوي Mag1 بعض الميزات الأخرى المتطورة مثل وحدة المعالجة المركزية Intel Core M3-8100Y، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR3 بسعة 16/8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة 256/512 جيجابايت.

ويدعم Mag1 الاتصال بشبكة الواي فاي والبلوتوث 4.0، بالإضافة إلى أكبر نقطة بيع، والتي تتمثل في الشاشة العاملة باللمس IPS بقياس 8.9 بوصة، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، ودقة 2560×1600 بيكسل.
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