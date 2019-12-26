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محافظات

مديرة التدريب بـ صحة الفيوم تتفقد امتحان التيرم الأول لمعهد التدريب

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:13 م
مديرة التدريب بصحة
مديرة التدريب بصحة الفيوم تتفقد امتحان التيرم الأول
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقدت اليوم الدكتورة منال ميخائيل مدير ادارة التدريب ويرافقها الدكتورة كلير بقطر مسئول اللجنة الطبية، لجان امتحانات الفرقة الاولى من معهد التمريض بإشراف الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

ويؤدى الامتحان 277 طالبا وطالبة امتحانات التيرم الاول بقاعات المعهد ، حيث تم توفير وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، والتأكد من الاضاءة الجيدة والتهوية.

والجدير بالذكر ان امتحانات التيرم الاول من طلاب المعهد بدأت من يوم 22ديسمبر وتنتهى فى 8 يناير بمعدل 3 ايام فى الاسبوع .

أما الفرقة الثانية فستبدأ يوم 11 يناير بعد انتهاء امتحانات الفرقة الاولى ، خاصة أن الامتحانات جاءت مناسبة ومن المنهج.
مديرة التدريب بـ صحة الفيوم تتفقد امتحان التيرم الأول لمعهد التدريب
مديرة التدريب بـ صحة الفيوم تتفقد امتحان التيرم الأول لمعهد التدريب
مديرة التدريب بـ صحة الفيوم تتفقد امتحان التيرم الأول لمعهد التدريب
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