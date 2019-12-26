مديرة التدريب بـ صحة الفيوم تتفقد امتحان التيرم الأول لمعهد التدريب

تفقدت اليوم الدكتورة منال ميخائيل مدير ادارة التدريب ويرافقها الدكتورة كلير بقطر مسئول اللجنة الطبية، لجان امتحانات الفرقة الاولى من معهد التمريض بإشراف الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم.



ويؤدى الامتحان 277 طالبا وطالبة امتحانات التيرم الاول بقاعات المعهد ، حيث تم توفير وتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، والتأكد من الاضاءة الجيدة والتهوية.



والجدير بالذكر ان امتحانات التيرم الاول من طلاب المعهد بدأت من يوم 22ديسمبر وتنتهى فى 8 يناير بمعدل 3 ايام فى الاسبوع .



أما الفرقة الثانية فستبدأ يوم 11 يناير بعد انتهاء امتحانات الفرقة الاولى ، خاصة أن الامتحانات جاءت مناسبة ومن المنهج.