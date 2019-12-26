محمود فتح الله: نثق في إمكانيات لاعبي بيراميدز رغم تراجع النتائج

يثق محمود فتح الله المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في إمكانيات الفريق رغم تراجع النتائج هذا الموسم، ما دفع إدارة النادي لإقالة الفرنسي سباستيان ديسابر.



وقال فتح الله عبر قناة تايم سبورتس "مع مرور الوقت سيعود بيراميدز لمكانة جيدة، الفريق لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، وكل شيء متاح لأداء موسم قوي،المقارنة بين الموسمين الماضي والحالي خاطئة، فالفريق يحافظ على 90% من قوامه الرئيسي".



واستطرد مدرب بيراميدز "تقييم التجربة في نهاية الموسم، ومشوار الدوري لا يزال طويلا، الأهلي فقط من يسير بشكل قوي وانتصارات متتالية أما باقي الأندية، فالفوارق ليست كبيرة".



في سياق آخر، أشار محمود فتح الله قائلا "مواجهة المصري في الكونفدرالية مهمة جدا، فالفوز يضمن لنا الصعود بنسبة كبيرة لدور الثمانية".