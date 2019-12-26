محافظ المنيا لوفد مستشاري هيئة قضايا: المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في خطط التنمية

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن توجهات الدولة في المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في خطط التنمية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال متابعة تنفيذ تلك الخطط، ومضاعفة العمل، وتحقيق الإنجازات.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المستشار نبيل رجب التلاوي، رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالمنيا، والمستشار ياسر ناجي، سكرتير عام النادي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، حيث قدموا له التهنئة على تكليفه بالعمل محافظا للمنيا.



وشدد القاضي، على ضرورة بذل مزيد من الجهود لاستكمال، وإتمام المشروعات في الفترات الزمنية المحددة، واستخدام الوسائل المبتكرة، وغير التقليدية في الإدارة وحل المشكلات ومواجهة التحديات، مع إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذها.



وأكد القاضي، حرصه على النهوض بالمحافظة في كل المجالات من خلال إعداد رؤية متكاملة لخطة لتطوير كل القطاعات، وتحقيق طموح المواطن.



ولفت إلى أنه حريص على تحسين صورة المحافظة وتسويقها في عدد من المجالات كمحافظة رائدة خاصة في المجال الزراعي والسياحي والاقتصادي بما يعود بالنفع على المواطن، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، بالإضافة لمحاربة الفساد بكل أشكله.

