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تعليم

لأول مرة بشمال سيناء.. فصل طالب بالعريش لسوء السلوك

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:40 م
مدرسة
مدرسة
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احمد صالح
قررت مدرسة محمد سمير شراب الصناعية  بنين بمدينة العريش فصل طالب بعد قيامه بنشر فيديو له وهو يرقص خلف معلمة إحدى المواد الدراسية للصف الثالث أثناء شرحها داخل الفصل. 

وعلي اجتماع لإدارة المدرسة تقرر فصل الطالب والمقيد بالصف الثالث بقسم الإلكترونيات فصلًا نهائيًا، ووجهت له إدارة المدرسة اتهاما بسوء السلوك، وبذلك سيحرم الطالب من تعبئة استمارة الدبلوم لدخول امتحانات هذا العام، ولن يقبل على مستوى جميع مدارس الجمهورية ولن يعاد قيده نهائيًا.

وقال مدير المدرسة، إن الطالب تعمد تصوير نفسه أثناء شرح معلمته لأحد الدروس داخل الفصل، عند قيامه بأداء حركات راقصة خلفها وقام بنشر الفيديو على صفحته الخاصة ليباهي بما فعله.

وأضاف أنها ظاهرة غريبة علي التعليم في سيناء التي تتمتع العادات وتقاليد مميزة تحافظ علي حقوق الغير حتي في مجال العمل الوظيفي.

وتابع أن هذا القرار يجعل الطالب عبرة للغير من الطلاب في حالة سوء السلوك والتشهير علي صفحات التواصل الاجتماعي.
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