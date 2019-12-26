خالد الجندى: يجوز تهنئة الأقباط وزيارتهم في أعيادهم.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأخوة الأقباط هم شركاؤنا وأخوة في الوطن، ويجوز تهنئتهم بأعيادهم، وزيارتهم بمنازلهم لإدخال البهجة عليهم وعلى أسرتهم، وتقديم الهدايا واللعب لأطفالهم.



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه حال تعرضنا لمصيبة أو كارثة سيستقبلها معنا أخونا المسيحي الموجود معنا بنفس الوطن، بينما هناك إخوة مسلمين خارج الحدود لن يبكوا لبكائنا.



وشدد على أن التهديدات التي تواجه مصر في الآونة الأخير من إناس مسلمين، وأخوة الوطن لا بد أن تكون مراعاة في كافة الأحوال، وهذا ليس تقليل من إخوة الدين.



ووأوضح أن علماء الإسلام فهموا أن قبول هدية غير المسلم ليس فقط مستحبًّا لكونه من باب الإحسان، بل لكونه سُنَّةَ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى هذا النهج سار الصحابة الكرام والأئمة الأعلام؛ فروي شهود بعضهم أعياد غير المسلمين والأكل من الأطعمة المُعَدَّة للأكل فيها، مستحسنين لها بلا أدنى حرج.



ونص الفقهاء على جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم مع مراعاة أن لا يقترن ذلك بطقوس دينية أو ممارسات تخالف ثوابت الإسلام.

