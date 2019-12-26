أردوغان يكشف نواياه: ليبيا إرث عثماني وأتاتورك خدم فيها.. فيديو

اليوم #ليبيا وغداً غيرها، يجب على دول شمال افريقيا ردع هذا المجنون بحزم والرد عليه بقوة، أما عن خرفانه فأتورك يبلغكم التحية عن طريق خليفتكم !!!#الجزائر 🇩🇿



pic.twitter.com/qQ95S6L32J — 🇩🇿‏ ‏﮼أحمدداود 🇩🇿 (@AhmadDaoud14) December 26, 2019

ظهرت أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستعمارية في ليبيا، اليوم الخميس، بشكل واضح خلال الخطاب الذي ألقاه، والذي قال فيه بشكل واضح إن ليبيا تعتبر إرث للعثمانيين.وقال أردوغان في تصريحاته: "تركيا وبطبيعة الحال لديها محيط حضاري كبير، ويعد البحر المتوسط، وشمال أفريقيا، أحد أهم أجزاء هذا المحيط".وأضاف: "لذلك كل تطور في ليبيا يهمنا عن كثب".وأدعى أردوغان إن ليبيا من إرث العثمانيين قائلا: "ليبيا هي إرث من العثمانيين، والغازي مصطفى كمال أتاتورك، من الذين أدوا خدمات مهمة هناك كضابط عثماني".وكانت الرئاسة التونسية، قد كذبت أردوغان اليوم، حيث أكدت على عدم انضمامها إلى أي تحالف في ليبيا، كما نفى الجيش السوداني تواجد أي من قواته في ليبيا.