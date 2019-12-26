AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يكشف نواياه: ليبيا إرث عثماني وأتاتورك خدم فيها.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:03 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
ظهرت أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستعمارية في ليبيا، اليوم الخميس، بشكل واضح خلال الخطاب الذي ألقاه، والذي قال فيه بشكل واضح إن ليبيا تعتبر إرث للعثمانيين.

وقال أردوغان في تصريحاته: "تركيا وبطبيعة الحال لديها محيط حضاري كبير، ويعد البحر المتوسط، وشمال أفريقيا، أحد أهم أجزاء هذا المحيط".

وأضاف: "لذلك كل تطور في ليبيا يهمنا عن كثب".

وأدعى أردوغان إن ليبيا من إرث العثمانيين قائلا: "ليبيا هي إرث من العثمانيين، والغازي مصطفى كمال أتاتورك، من الذين أدوا خدمات مهمة هناك كضابط عثماني".

وكانت الرئاسة التونسية، قد كذبت أردوغان اليوم، حيث أكدت على عدم انضمامها إلى أي تحالف في ليبيا، كما نفى الجيش السوداني تواجد أي من قواته في ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتفاق تركيا والوفاق.. أردوغان يستغل ليبيا للسيطرة على غاز المتوسط

بجاحة تركيا..أنقرة تواصل استفزازاتها بشأن اتفاقية أردوغان والسراج

أول رد فعل عسكري على اتفاق أردوغان والسراج.. قوات حفتر تسيطر على قلعة السدادة وفي طريقها إلى طرابلس.. القيادة العامة: تركيا لن تعيد احتلال ليبيا وتحقق أحلام العثمانيين الجدد

التحالف المصري – الكردي ضد أردوغان

ممالك أردوغان

تدخل عسكري في ليبيا وتنقيب عن البترول والغاز.. أردوغان يواصل استفزاز الجميع

ترشيحاتنا

مواجهة أمريكية تركية في البحر المتوسط.. الكونجرس يقر قانون معاقبة أنقرة ويدعم حلفاءه في حوض البحر ضد الأطماع الإقليمية.. وأوهام أردوغان المستبد حولته إلى عدو لأمريكا

كلوب يخرج عن صمته: الدوري الإنجليزي يشهد جريمة

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

طلبك مرفوض .. اتحاد الكرة يصدم حسام البدري ..اعرف الحكاية

بسبب كيرة والجن.. كريم عبد العزيز يحسم الجدل حول خلافه وأحمد عز

بجاحة تركية.. أردوغان يطلب من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور