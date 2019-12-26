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فن

في عيد ميلاد عاطف الطيب .. تعرف على أهم أعماله السينمائية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:16 م
المخرج الراحل عاطف
المخرج الراحل عاطف الطيب
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أحمد عمر
يحل اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية ، وهو الراحل عاطف الطيب ، والذى ترك بصمة واضحة من خلال اعماله .

عاطف الطيب عمل كمساعد مع عدد من المخرجين الكبار ، على راسهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما .

كانت بداية عاطف الطيب كمخرج من خلال فيلم الغيرة القاتلة، والذى شارك فى بطولته الفنان نور الشريف ، ليبدأ بعدها فى تقديم سلسلة من الأعمال المميزة .

ومن اهم أعمال عاطف الطيب فيلم البرى ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس ، كشف المستور ، أبناء وقتلة ، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الاداب ، ليلة ساخنة .


وقد كانت أخر أعماله هو فيلم جبر الخواطر ، والتى قامت ببطولته الفنانة شريهان قبل ان يرحل عن عالمنا عام 1996 بعد إصابته بأزمة قلبية عقب اجراءه عملية جراحية في القلب .
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