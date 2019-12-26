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أخبار العالم

بعد استغلاله لها 10 سنوات.. قصة الحكم على أسيوى استغل قاصرا في الممنوع

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:42 م
صدى البلد
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سعيد العربي
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بالسجن 10 سنوات، والابعاد عن الدولة بحق عامل آسيوي اشترك مع ثلاث عاطلات عن العمل، لإدانته باستغلال حاجة قاصرة من موطنهم، إلى العمل، وجلبها إلى الدولة بجواز سفر مزور، يخفي سنها الحقيقي، بعد إيهامها بواسطة الخداع والاحتيال بتوفير فرصة عمل لها في صالون نسائي، واستغلوها في أعمال ممنوعة.

وأظهرت التحقيقات في هذه القضية التي بدأت أولى جلسات المحاكمة فيها في شهر مارس الماضي، وكشف عنها مصدر للشرطة، أن المجني عليها البالغة من العمر 16 عاما تعرضت إلى انتكاسة صحية بعد حضورها إلى الدولة ببضعة أسابيع نتيجة استغلالها بالإكراه، واحتجازها داخل الشقة التي كان يقيم فيها المتهمون، والاعتداء عليها بشتى الطرق، حيث لوحظ عليها وقت تحريرها من الحجز بواسطة الشرطة أنها تعاني اضطرابات نفسية وتؤدي حركات غريبة كالحديث مع نفسها، والنظر إلى الأعلى والضحك بدون سبب.

وادعى الجاني أمام النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليه آنذاك، بأن اعتداءه على المجني عليها داخل الشقة، جاء نتيجة إزعاجها له، وامتناعها عن تناول الطعام".

وأفاد شرطي في قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، النيابةَ العامة بورود معلومات من مصدر سري حول إكراه آسيوي قاصرة من موطنه على العمل في الممنوع بواسطة الضرب والاحتجاز في شقة، وتم استدراجه من خلال المصدر إلى خارج الشقة لإلقاء القبض عليه، وهو ما حصل بالفعل ، حيث ألقي القبض عليه، وتوجه أفراد المكافحة برفقته إلى الشقة، وعثروا على المجني عليها وعلى ثلاث فتيات أخريات" تسترن " على الجريمة وساعدن المجرم على إحضار المجني عليها من موطنهم.

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