شاهد.. تامر حسني يتناول الطعام برفقة الجمهور

نشر نجم الجيل تامر حسني فيديو وهو يتناول "الفشار" برفقة الجمهور على حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري".



وظهر تامر في الفيديو برفقة الجمهور بعض انتهاء العرض الخاص لفيلم "الفلوس" وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا: "معلش اصل كنت جعان شوية".



أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بردود أفعال الجماهير بعد العرض الخاص لفيلم الفلوس.



ونشر تامر حسني عددا من الصور عبر حسابه على انستجرام معلقا: "من كل قلبي فرحان جدًا فوق الوصف بردود أفعال كل اللي شافوا فيلم الفلوس والإرشادات بنوع الفيلم وصورته وإخراجه و دوري المختلف عن ما قدمت من قبل و اختلاف كل الممثلين".



وقال تامر حسني خلال تعليقه: "مبسوط أكتر عشان في مضمون خطير جدًا في الفيلم وصل من خلال القصة والسيناريو لكل اللي شافوه يارب يعجبكم كلكم" .



وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.