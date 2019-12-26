السلع التموينية تشتري 35 ألف طن زيت صويا خام استعدادا لشهر رمضان

تعاقدت الهيئة العامة لللسلع التموينية على كمية ٣٥ ألف طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه المصري فترة تسليم من ١ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٠ من شركات إنتاج الزيت المحلية.



يأتي ذلك في إطار تدبير وزارة التموين والتجارة الداخلية لاحتياجات البلاد من زيت الطعام لفترة شهر رمضان المعظم.



وقام اليوم أحمد كمال معاون الوزير ومدير مشروع جمعيتى، بزيارة المقر الاداري لمشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك للوقوف على انتظام سير العمل بإدارة المشروع ومعدلات تنفيذ المرحلة الثالثة، وكذلك متابعة موقف المنافذ المفتتحة بالمرحلتين الاولى والثانية.



وذلك فى إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة موقف مشروع جمعيتي بشركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وقد حضر الجولة الميدانية أحمد منصور مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل، وقد تم الالتقاء بعملاء مشروع جمعيتى من اصحاب المنافذ المفتتحة بالمرحلة الأولى والثانية، والاستماع إلي طلباتهم ومقترحاتهم، حيث أشاد مستفيدي مشروع جمعيتي بدور شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية فى توفير السلع التموينية والحرة لأصحاب المشروع.



وأكد كمال على أن هناك تعليمات مشددة من معالي السيد الدكتور الوزير بضرورة اجراء المتابعة الميدانية لموقف سير المشروع فى مراحله الثلاثة على ارض الواقع، وتشديد الرقابة على تلك المنافذ من جانب الجهات المعنية بوزارة التموين، وضرورة توفير كافة السلع الأساسية لمنافذ التوزيع وتشمل ( بقالي التموين، منافذ جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) وذلك فى إطار دور وزارة التموين فى ضمان توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.



وأشار كمال إلى هناك متابعة دقيقة ويومية من جانب معالي السيد الدكتور الوزير لإنهاء كافة إجراءات تشغيل منافذ جمعيتي المرحلة الثالثة والمطابقة للشروط حتى تتمكن هذه المنافذ من دخول الخدمة وتشغيلها بالكامل فى أوائل عام ٢٠٢٠.



ومن جانبه أشار مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل احمد منصر إلى ان هناك مقرا اداريا لإدارة المشروع بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تكون مهمته الأساسية استقبال كافة عملاء شركة النيل وإعداد استمارات الاحتياجات الخاصة بهم، بحيث يقوم العميل بتسجيل رغباته من السلع المطلوبة والتي يتم إعدادها ومراجعتها من جانب ادارة المشروع، ثم يتم توجيه العميل إلى مخزن استلام السلع، وإجراء محاسبة مالية دقيقة لكافة المنصرفات السلعية من جانب عملاء المشروع من خلال نظام إلكتروني بالكامل، فضلا عن أن المقر الإداري الجديد مجهز بكافة الأدوات التي تمكن العملاء والموظفين من إنهاء دورة العمل بكل دقة وكفاءة.



