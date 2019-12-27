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محافظات

مسلة وكباش وشجر زيتون.. ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير.. صور

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:01 م
بميدان التحرير
بميدان التحرير
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عبد العزيز جمال
تعمل محافظة القاهرة على قدم وساق فى تطوير ميدان التحرير و تزيينه، وإعادة وجهه الحضاري، من خلال تزيينه بمسلة الملك رمسيس الثاني.

ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارًا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

أشجار الزيتون ومسلة رمسيس
أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتى تنفذها شركة المقاولون العرب، بدأ العمل فعليًا في أعمال زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان، وإزالة اللافتات التى تحجب واجهات العمارات ذات الطراز العمرانى المتميز، وكذا تجهيز "صينية" الميدان تمهيدًا لنقل المسلة الفرعونية لتزيين صينية الميدان ، كما سيتم دهان واجهات المحلات والعمارات لكى يكون هناك تناسق للمنطقة التاريخية، وسيضم الميدان أيضا نافورة واعمالا مائية وإضاءات

الكباش الآثرية
وسيتم وضع عدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل أربعة تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل علي شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

600 طن
يتم ترميم المسلة بطول 19 مترا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام ، وقد تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير.

كما سيتم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة " وزن 600 طن " هذا إلي جانب العمل في تنفيذ 9 كاميرات بطول 16 مترا وإرتفاع 2.30 .

كما سيتم عمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية و على جانبيها خرسانة ملونة و زراعة نخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.
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