شاهد| وزارة الداخلية تشارك الاحتفال باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت وزارة الداخلية عددا من الفعاليات للاحتفال باليوم العالمى لذوي الاحتياجات الخاصة ديسمبر 2019، ممثلة فى كافة القطاعات ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.