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توك شو

حمدي الوزير: حضرت لحظات استشهاد البطل الشهيد أحمد حمدي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:43 م
حمدي الوزير
حمدي الوزير
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عبد الخالق صلاح
قال الفنان حمدي الوزير، عقب هزيمة 1967 ذهب لكي يتطوع في القوات المسلحة ليحارب وذلك قبل أن يصل إلى سن العشرين عاما، موضحا أن أخاه كان مجندا في القوات المسلحة وكان لديه تأجيل ولكنه رفض الانتظار.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي «أحمد مجدي» في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه التحق بالقوات المسلحة وكان تحت قيادة الشهيد أحمد حمدي، مؤكدا أنه كان في قمة الثقافة والاستنارة وكان يعامل الجنود معاملة الأبناء.

وأوضح الوزير، أنه كان أيضا حاسما وقويا بالرغم أنه كان يأكل مع الجنود من نفس «القروانة»، مشيرا إلى أنه حضر اللحظات التي استشهد فيها.

وتحدث الوزير، عن المؤامرات التي تعرضت ومازالت تتعرض لها مصر، منوها بأن مصر مستهدفة من أول الزمان لآخره.
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