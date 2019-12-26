AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: الصدقة تقي من النار وغضب الله ودرع وقت الشدة| فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:47 م
خالد الجندي : الصدقة
خالد الجندي : الصدقة تقي من النار وغضب الله ودرع وقت الشدة
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصدقة أهم الأعمال التي تنجي من العذاب، وتطفئ غضب الله.

وأضاف خالد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الإنسان أن يجعل الصدقة درعا له تقيه الشرور وقت الشدة، لما لها من وقاية وحماية وليس أجرا فقط.

وأشار خالد الجندى إلى أن الأعمال الصالحة لها أجر من الله تعالى، أما الصدقة وحدها تنفرد بخاصية فريدة من نوعها فهي تقي من العذاب، وتطفئ الخطيئة وصدقة السر تطفئ غضب الرب.

وأوضح أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب، منوهًا بأن صدقة التطوع إذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع.

فوائد الصدقة

1) إطفاء غضب الرب بالصدقة، وخاصةً صدقة السر.
2) مسح الخطيئة، وتطفئ نارها كما يطفئ الماء النار.
3) الوقاية من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فاتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ).
4) تُشكّل الصدقة ظلًا لصاحبها يوم القيامة فيقف فيه.
5) سببٌ للشفاء من الأمراض القلبية والبدنية.
6) سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
7) فوز المنفق بدعاء الملائكة له، بخلاف الذي يُمسك عن الإنفاق.
8) زيادة البركة في مال المتصدّق، فلا يمكن أن ينقص مالٌ من صدقة. بقاء الصدقة من مال المنفق يوم الحساب والجزاء.
9) مضاعفة أجر الصدقة.
10) سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.
11) انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته، وإن لم يكن في الصَّدقة غير هذه الفائدة لكانت سببًا كافيًا لأن يبادر العبد المسلم إلى الصدقة ويُكثر منها، لقول الله تعالى: (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
12) دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).
13) تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إخراج أموال الزكاة لـ ذوي الاحتياجات الخاصة.. الإفتاء تجيب

الصدقة وفضلها.. تحصل على ثوابها إلى يوم القيامة.. فيديو

فضل الصدقة يوم الجمعة .. أنواعها والفرق بينها وبين الزكاة

البحوث الإسلامية يكشف عن 4 أمور لمن لا يستطيع التصدق بالمال.. تعرف عليها

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت ؟.. الأزهر يجيب

حكم تأخير إخراج الزكاة لـ شهر رمضان | أمين الفتوى يرد

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد فادية عبد الغني .. تعرف على عمرها الحقيقي وسبب طلاقها

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

مصطفى بكري: تونس صفعت أردوغان على وجهه.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

بدء تصوير"سيف الله" منتصف يناير المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مشاهد من لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

بريطانية تعرض 15 ألف جنيه إسترليني مكافأة لاستعادة كلبها المسروق