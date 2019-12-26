على غرار بلاك ووتر.. نورديك مونيتور: تركيا تجهز ميليشيات للقتال في ليبيا

قال موقع نورديك مونيتور السويدي، اليوم الخميس، إن مسئولين أتراك يعملون حاليا على تجهيز مقاتلين لإرسالهم إلى الخارج، على غرار شركة بلاك ووتر الأمريكية.



وبحسب الموقع، فإن من يقوم بهذه المهمة هي شركة سادات التركية التي تعمل في مجال الخدمات الأمنية وتدريبات الأفراد والقوات النظامية وغير النظامية بالإضافة إلى تجارة السلاح بكافة أنواعه.



وتضم شركة سادات وحدات قتالية مكونة من أشخاص خدموا فيما مضى بوحدات داخل تنظيم القاعدة وداعش في سوريا، وتم تجنيدهم لصفوف جماعة الإخوان على يد جهاز المخابرات التركية المركزية MIT.



ويقول الموقع الرسمي للشركة إنها تأسست من قبل 23 ضابطا وصف ضابط متقاعدين من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة العميد المتقاعد عدنان تانريفردي، وبدأت الشركة تزاول عملها بعد أن تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية التي نشرت بتاريخ 28 فبراير 2012 ذات الرقم 8015.



وتقول الشركة إنها تقدم لعملائها خدمة توفير جميع أنواع الأسلحة والعربات العسكرية والمعدات وقطع الغيار والمواد المتفجرة للدول المحتاجة لذلك والمتعاونة معها، وذلك بعد تحديد الاحتياجات وطرق تخزينها وتوريدها وصيانتها وإصلاحها.



وفي مجال الأمن الداخلي، تقدم شركة صادات أو سادات الخدمات الاستشارية والوساطة لتأمين الاحتياجات من الأسلحة الحديثة والعربات والمعدات والأجهزة من الأسواق العالمية بما يناسب قوائم احتياجات القوى الأمنية وقوى الدرك.



وتقدم الشركة التدريبات النظامية للقوات البرية والبحرية والجوية للدول الطالبة للخدمة ابتداء من فرد واحد وسلاح واحد حتى أعلى وحدة في الجيش، أي يتم تدريب جميع العناصر حتى آخر مستخدم، بالإضافة إلى التدريبات غير النظامية، حيث تنظم شركة صادات تشكيلات القوات المسلحة للدول التي تقدم لها الخدمة للحرب غير النظامية، وذلك لظهور حاجة لتنظيمها جميعًا بقصد الدفاع، وتقوم بتدريب عناصر هذه التشكيلات على أنشطة الكمائن والإغارة وإغلاق الطرق والتدمير والتخريب وعمليات الإنقاذ والاختطاف وعلى العمليات المضادة لكل ذلك.



كما تقدم خدمات تدريب العمليات الخاصة لموظفي الدول التي تقدم لها الخدمات الذين سيؤدون مهامهم في العمليات البرية والبحرية والجوية، والذين سيشاركون في العمليات النظامية وغير النظامية والخاصة وأي عملية أخرى بقصد إكسابهم مهارات عالية.



وتقوم شركة سادات بتقديم الخدمات التدريبية في المجالات التالية: "الاستخبارات. مكافحة الإرهاب. المواد المتفجرات وتدمير القنابل. الجنايات. دراسة مسرح الجريمة. مكافحة التهريب والجرائم المنظمة. شرطة المرور. جوازات السفر. الأرشفة والتوثيق. حماية الأشخاص المهمين والخدمات الحراسية".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصدر قرارًا بتعيين مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سادات للاستشارات الدفاعية الدولية الجنرال المتقاعد عدنان تنري فردي، بهيئة السياسات الأمنية والخارجية، وهي إحدى الهيئات التابعة للرئاسة التركية.



ولفت نورديك مونيتور إلى أن مسئولين أمنيين لجأوا إلى هذه الفكرة حتى يتمكنوا من تجاوز أي عقبات قانونية أو دولية في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.