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رياضة

فايلر يطمئن على مصابي الأهلي قبل مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوى

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:42 م
رامي ربيعة
رامي ربيعة
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه بلاتينيوم الزيمبابوي، في المباراة التي ستقام السبت القادم على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، ومدي جاهزيتهم للفترة المقبلة.

ويعاني لاعبو الأهلي من العديد من الإصابات في الأونة الأخيرة، وهم، كريم نيدفيد ورمضان صبحي وحمدي فتحي.

ومن المتوقع ان يبدأ فايلر بتشكيل مميز لمتابعة سلسلة الانتصارات التي حققها في بطولة الدوري الممتاز، وسوف يحاول أن يعوض الغيابات التي ضربت الفريق.
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