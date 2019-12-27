AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين ونتنياهو يبحثان الملف الإيراني والوضع في سوريا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
الرئيس الروسي - فلاديمير
الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين
Advertisements
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، الخميس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحثا في اتصال هاتفين القضايا المتعلقة بالملف الإيراني والوضع في سوريا.

وأشار موقع دبكا الإسرائيلي إلى أن الاتصال الهاتفي تطرق أيضا إلى الزيارة المرتقبة لبوتين إلى إسرائيل والمقرر لها شهر يناير 2020.

كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة إسرائيل في شهر يناير المقبل.

وأوضح بسكوف في تصريح صحفي أن الاستعداد جار لهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".

وأعلن الرئيس بوتين في سبتمبر الماضي، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل في بداية العام المقبل، حيث ستقام هناك مراسم إحياء ذكرى تحرير الآلاف من "معسكر الموت" النازي "أوسفينتسيم"، وكذلك اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذكرى الهولوكوست.. بوتين يزور إسرائيل فى هذا التوقيت

تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو يرفض تعيين سفيرا لإسرائيل في موسكو

الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين لـ إسرائيل

بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل

بوتين يناقش مع نتنياهو هاتفيا قضايا يناقشها خلال زيارته إلى إسرائيل

ترشيحاتنا

فاكهة غير متوقعة.. تساعدك على النوم المريح خلال دقائق

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

أخبار نادي الزمالك.. رد فعل المسؤولين بعد فقدان الأحذية.. وانتقال عبد الله السعيد للفريق الأبيض في يناير

ليستر سيتي ضد ليفربول.. خروج محمد صلاح وميلنر يسجل الهدف الثاني لـ الريدز

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

ليفربول يواصل التغريد وحيدا في الصدارة برباعية في شباك ليستر سيتي.. فيديو

AdvertisementS

أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

الزمالك يكشف حقيقة استقالة مرتضى منصور من رئاسة النادى

خطر على الصحة.. احذر من الذرة المحمصة من محلات اللب والسوداني

بالفيديو.. رد فعل محمد صلاح لحظة خروجه بديلا أمام ليستر سيتي

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

أول رد فعل من بيراميدز بعد أنباء انتقال عبد الله السعيد لـ الزمالك

هل يفعلها مرتضى منصور | تطور مفاجئ فى صفقة انتقال عبدالله السعيد لـ الزمالك

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

دوري للسحرة | عدلي القيعي يكشف رد سيد عبد الحفيظ عن الاستعانة بالسحر فى الأهلى

أخبار الحوادث.. شات إباحي وفيديوهات جنسية تكشف جريمة قتل الزوجة الخائنة لزوجها بالزيتون.. 5 أشخاص يطلقون النار على جواهرجي فى العياط

الصور الأولى لـ حفرية زاحف بحري عملاق عمره 70 مليون سنة بالوادي الجديد

مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار سندوب بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف قبر تاريخي عمره 800 عام في السعودية.. وصخرة تكشف عن هويته

حاولت قتله.. شاهد لحظة هجوم سمكة "أبو سيف" على سائح داخل المياه

قطة تفسد احتفال عائلة سيئة الحظ بالكريسماس.. شاهد ما حدث