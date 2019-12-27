بوتين ونتنياهو يبحثان الملف الإيراني والوضع في سوريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، الخميس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحثا في اتصال هاتفين القضايا المتعلقة بالملف الإيراني والوضع في سوريا.





وأشار موقع دبكا الإسرائيلي إلى أن الاتصال الهاتفي تطرق أيضا إلى الزيارة المرتقبة لبوتين إلى إسرائيل والمقرر لها شهر يناير 2020.





كان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة إسرائيل في شهر يناير المقبل.





وأوضح بسكوف في تصريح صحفي أن الاستعداد جار لهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه "من غير المعلوم ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين".



