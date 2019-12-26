باستثناء الغد.. وقف مسيرات العودة في قطاع غزة وتحويلها إلى شهرية

أعلنت هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار في غزة، تحويل المسيرات من أسبوعية إلى شهرية، بدءا من الذكرى السنوية لانطلاقتها في 30 مارس 2020، مع تعليقها 3 أشهر استعدادا لها.



وقال طلال أبو ظريفة عضو الهيئة، لـ "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن الهيئة قررت أن يتم وقف مسيرات العودة للتحضير والتجهيز حتى 30 مارس القادم لتصبح شهرية وفي المناسبات الوطنية، ولكن باستثناء فعاليات يوم غد الجمعة وهي آخر جمعة في عام 2019.



وكانت هيئة مسيرة العودة وكسر الحصار في غزة، نظمت مسيرات كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل منذ مارس 2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، وتثبيت حق العودة للاجئين الفلسطينيين.



وأوضح يسري درويش، المتحدث باسم الهيئة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة أن "الهيئة قررت اعتماد برنامج مسيرات العودة لعام 2020، من خلال تنظيم المسيرات شهريا، وفي المناسبات الوطنية البارزة"، وذلك اعتبارا من 30 مارس القادم تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة".



ولفت إلى أن قرار التقليص جاء بناء على "تقدير الهيئة الذي ينطلق أولا وأخيرا من مصالح الشعب ومراعاة لظروفه".