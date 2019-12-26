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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوسة يوميا؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:59 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الكوسة إحدي الاطعمة التي يمكن ان تتناولها بعدة طرق مختلفة سواء بالطريقة المصرية او الطريقة الاوروبية مثل الكوسة بالبشاميل.

ويقول الدكتور احمد ابو النصر خبير العلاج بالنباتات ان الكوسة لها عدة فوائد وهي :

- الكوسة مناسبة لمتابعى حمية الكيتو فى امريكا ويتناولها الامريكيون مع الافوكادو بديل البطاطس الصوابع المحمرة . يعنى تساعدك في التخلص من الضغط والسكر مع النظام الغذائى الكيتونى .
-تناول الكوسة بإنتظام مهمة للمصابين بالإمساك .
٤- الكوسة ممتازة فى تخفيض مستوى الكولسترول فى الدم مع الباذنجان و الثوم .
٥- الكوسة تحد وتقوى النظر لضعاف النظر .
٦- الكوسة بها العديد من الفيتامينات مثل الماغنسيوم الذي يعمل علي تقوية العظم .
٧- الكوسة ترفع هرمونات الغدة الدرقية والحرق وتعمل على التدفئة في البرد طبقا للدراسة المنشورة فى ٢٠٠٨ .

فى النهاية تناول الكوسة بقدر استطاعتك يعالج مرضك بطعامك وذلك يساعدك فى الحفاظ على جسمك من أدوية قد تكون أعراضها الجانبية ممرضة وخطيرة. 

ونصح ابو النصر كل مرضى البروستاتا بتناول كوسة بشاميل فهي دواء.
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