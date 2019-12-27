أوبو تعلن رسميا عن هاتفي Reno3 وReno3 Pro.. المواصفات والسعر.. صور

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفيها الجديدين Reno3، وReno3 Pro اللذين يمتازان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويعد جهاز رينو3 برو أنحف هاتف ذكي في العالم إذ لا تتجاوز سماكته 7.7 ميليمترات، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.





- مواصفات هاتف Oppo Reno3 Pro:





يأتي رينو3 برو مع شاشة منحنية من الجانبين من نوع OLED بقياس 6.5 بوصة وبدقة FHD+ وتردد 90 هرتز، وهي تدعم معدل كشف اللمس بتردد 180 هرتز لتحسين تجربة اللعب، كما تحتوي الشاشة مع ثقب للكاميرا الأمامية، وتغطي 100% من نظام الألوان DCI-P3، ودعم تقنية HDR10+.





ويدعم رينو3 برو تقنية التقريب البصري بمعدل 2x، والهجين بمعدل 5x، ويحتوي على 4 كاميرات خلفية الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 116 درجة، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير باللونين الأبيض والأسود، والرابعة بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل.





ويحتوي رينو3 برو على بطارية بسعة 4,025 مللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع VOOC 4.0 بقوة 30 واط التي تسمح بشحنه من 0% إلى 50% في غضون 20 دقيقة فقط، وإلى 70% في غضون ساعة، كما يأتي الهاتف مع مكبرات صوت إستريو. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 7 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ومزود بمعالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 765 الذي يعمل بتردد 2.4 جيجاهرتز، ويأتي مع معالج الرسوميات (أدرينو 620) Adreno 620.





ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان هما الأبيض والأسود والأزرق والأرجواني، ويأتي الإصدار الأساسي من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر يعادل 570 دولار أمريكي، والإصدار الثاني بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 جيجابايت بسعر يعادل 640 دولار أمريكي، وسيفتح باب الحجز المسبق على الخيارين في الصين اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري.





وقالت أوبو: إن رينو3 برو سوف يتوفر بخيار ثالث باسم (Oppo Reno3 Pro Pantone 2020)، وسيتوفر باللون الأزرق، وهي تأتي في علبة حيث كل شيء باللونين الأبيض، والأزرق، بما في ذلك شاحن VOOC، وسلك الشاحن، بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت بسعر يعادل 540 دولار أمريكي.





- مواصفات هاتف Oppo Reno3:

أما بالنسبة لهاتف رينو3)، فيأتي بشاشة مستوية من نوع OLED بقياس 6.44 بوصة وبدقة FHD+، ولكن الكاميرا الأمامية ليست ضمن الشاشة، بل في قطع، وهي بدقة 32 ميجابكسل، وفيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، فهي أيضًا 4، ولكن الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العريض، أما دقة الكاميرتين الثالثة والرابعة فغير معلومة، ولكنهما مخصصتان للتصوير الأبيض والأسود، وللعمق.





ويتشابه رينو3 مع نسخة رينو3 برو في ذاكرة الوصول العشوائي رام والبطارية، ولكن ذاكرة التخزين الداخلي لا تأتي إلا بسعة واحدة فقط وهي 128 جيجابايت، كما أن معالجه من نوع MediaTek Dimensity 1000L بتردد 2.6 جيجاهرتز، ومعالج الرسوميات Mali-G77.



