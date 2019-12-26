100 عام من الحلم.. إكرامي وهيثم فاروق يهنئان عمر البانوبي على كتابه الأول



وجه شريف إكرامي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، التهنئة للزميل الكاتب الصحفي عمر البانوبي بعد الإعلان الرسمي عن غلاف كتابه الجديد (100 عام من الحلم) والذي يكشف حكايات وأسرار نجوم وأساطير كرة القدم المصرية في الأندية الأوروبية على مدار 100 عام، بدءا من العام 1908 وحتى العام 2008 على لسان أبطالها.



وقال إكرامي عبر «تويتر» :"تحياتي ليك عمر البانوبي علي الجهد الكبير وإن شاء الله الكتاب يلقي النجاح الذي يستحقه.. ألف مبروك".



ولعب شريف إكرامي لنادي فينورد روتردام بطل هولندا في الفترة من 2005 حتى 2007 ليصبح حارس المرمى المصري الوحيد في تاريخ الدوري الهولندي الممتاز.



ويكشف نجوم كرة القدم المصرية تفاصيل وكواليس خروجهم للاحتراف الأوروبي والمعاناة التي صدمتهم في البدايات، وكذلك لحظات التألق والوصول للعالمية وأسباب العودة إلى مصر من خلال أحاديث مطولة أجراها الكاتب ويستعرضها أصحابها للمرة الأولى.



كما وجه هيثم فاروق، نجم مصر والزمالك، التهنئة لعمر البانوبي على صدور كتابه عبر «تويتر».



ولعب هيثم فاروق لأندية فينورد روتردام الهولندي وأوستيندا البلجيكي وهيلسنبورج السويدي خلال مشواره الاحترافي.



ويحتوى الكتاب على أحاديث مع أساطير الكرة الأوروبية ممن رافقوا نجوم الكرة المصرية في فترات احترافهم، وكذلك مدربيهم وحتى منافسيهم في الدوريات الأوروبية المختلفة.



عمر البانوبي كاتب صحفي بـ«بوابة أخبار اليوم»، وباحث دراسات عليا في مجال الإعلام، وصاحب تجربة فريدة في الدوري الإنجليزي من خلال عمله منسقا إعلاميا لنادي هال سيتي الإنجليزي في الفترة من 2013 وحتى 2018 وله أكثر من 250 حوارا مع نجوم الكرة العربية والعالمية.