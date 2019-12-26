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رياضة

بعد مطعم «الشيخ».. بيزنس لاعبي الأهلي خارج المستطيل الأخضر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:41 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
لم يتوقف تألق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على المستطيل الأخضر لكنه امتد إلى خارجه وخاصة في مجال العمل الخاص.

وقام أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق الأول للكرة اليوم بافتتاح مطعم خاص له بالشيخ زايد وسط حضور مجموعة من زملائه بالفريق.

ويميل عدد من لاعبي الفريق الأحمر إلى استثمار أموالهم في مشاريع خاصة فافتتح رمضان صبحي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي «كافيه» قبل فترة بسيطة في منطقة التجمع الخامس.

وتدور أغلب مشروعات اللاعبين ما بين مطاعم ومقاهي ومحلات الملابس بجانب توكيلات ومعارض السيارات، ويمتلك الثنائي سيد معوض ومحمد بركات مطعمًا للأسماك علي سبيل المثال.

فيما يتجه البعض الآخر نحو عدم ترك مجال الكرة ، فعماد متعب اتجه للإعلام الرياضي وحسام غالي تولى ملف منسق عام الكرة بالنادي ثم مديرًا للكرة بالجونة ويرغب شريف إكرامي عقب اعتزاله في سلك الجانب الإداري داخل القلعة الحمراء.
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