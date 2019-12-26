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ثقافة

اتحاد الكتاب يناقش المشهد السردي المصري المعاصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت لجنة الفروع بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان ( المشهد السردي المصري المعاصر) اليوم الخميس، بمقر الاتحاد، تحت رعاية الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، وأمين عام اتحاد كتاب وأدباء العرب، ويتولى رئاسة لجنة الفروع الشاعر جابر بسيوني وأمانة الكاتب إبراهيم عطية وعضوية رؤساء النقابات الفرعية، حيث ناقش المؤتمر المشهد السردى، وعرض عدد كبير من المثقفين شهاداتهم الإبداعية.

وناقش المؤتمر في محور المشهد السردي المعاصر يتناول شوقى بدر يوسف رواية الإسكندرية فى الربع الأخير من القرن الماضى، وإبراهيم عطية المشهد السردي في الشرقية والقناة وسيناء، أحمد مرسال التحليل الشهرزادي للمَشهِدِ المنوفي السردي، أحمد قرني تشكلات الكتابة السردية داخل الواحة، والدكتورة سوسن ناجي رضوان المتخيل السردى .. وتقنيات المفارقة "فى رواية الإسكندرية 2050""صبحى فحماوى"، فرج مجاهد عبد الوهاب أصوات وأجيال في المشهد السردي في الدقهلية، فـتـحـى أبــو الـمــجـد تأويل الواقع بين شاعرية الراوى وقدسية المكان قراءة في قصص هيام عبد الهادى في مجموعة "و للجبل أغانٍ أخرى".

كما قدم نخبة كبيرة من كتاب السرد المكرمين شهاداتهم الإبداعية حول تجاربهم السردية وهم محمد خليل من الدقهلية ، ومحمد عبد الله الهادي من الشرقية ، عبد الله هاشم من الإسكندرية ، ومحمد إبراهيم طه من القليوبية ، وسعيد رفيع من الأقصر ، وعبد الجواد خفاجي وأشرف محمود عكاشة من سوهاج ، وشهاب الدين محمد من المنوفية ، محمد العزوني من الغربية، محمد جمال الدين.
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