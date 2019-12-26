أمين الاستثمار بـ"مستقبل وطن" بسوهاج: نسعى لتوفير الموارد اللازمة لدفع عجلة إنتاجية المحافظة

قال الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، إنه جار اختيار الكوادر المناسبة لتشكيل اللجنة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز سبل الاستثمار والاقتصاد داخل المحافظة، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لاستكمال دفع عجلة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب للقضاء على نسبة البطالة بالمحافظة.



وأوضح سوس، في بيان له، أن اللجنة ستستمع لمشاكل المواطنين بالمحافظة، والعمل على حلها، من خلال التواصل مع المسئولين والتنسيق معهم لإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى السعي لتلبية خدمات الأهالي وتوفير السلع والمنتجات لهم بأسعار مخفضة، في محاولة لتحسين حياة المواطنين داخل المحافظة وتهيئة حياة كريمة لهم.



ولفت الى أن اللجنة ستعمل وفقا لخطة واستراتيجية قوامها الانتشار داخل المحافظة والاستماع لشكاوى المواطنين وتعزيز سبل الاستثمار من خلال المشاركة في المشروعات القومية التي تقام بالمحافظة، وتوفير الأيدي العاملة في جميع المجالات المختلفة.



وأضاف أن خطة اللجنة تأتي في إطار دعم حزب مستقبل وطن لخطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، والعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الشباب لإيجاد فرص عمل ومن ثم زيادة الإنتاجية واستكمال بناء الدولة الحديثة التي يشارك فيها جميع الفئات داخل المجتمع المصري.



وكان حزب مستقبل وطن أعلن تشكيل هيئة مكتب محافظة سوهاج منذ يومين واختيار القيادات التي ستقود المحافظة الفترة المقبلة وعلى رأسها اختيار «سوس» أمينا لشئون الاقتصاد والاستثمار.