AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أمين الاستثمار بـ"مستقبل وطن" بسوهاج: نسعى لتوفير الموارد اللازمة لدفع عجلة إنتاجية المحافظة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور سامي فتحي سوس، أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن، إنه جار اختيار الكوادر المناسبة لتشكيل اللجنة داخل المحافظة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تعزيز سبل الاستثمار والاقتصاد داخل المحافظة، والمساهمة في توفير الموارد اللازمة لاستكمال دفع عجلة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب للقضاء على نسبة البطالة بالمحافظة.

وأوضح سوس، في بيان له، أن اللجنة ستستمع لمشاكل المواطنين بالمحافظة، والعمل على حلها، من خلال التواصل مع المسئولين والتنسيق معهم لإيجاد حلول لها، بالإضافة إلى السعي لتلبية خدمات الأهالي وتوفير السلع والمنتجات لهم بأسعار مخفضة، في محاولة لتحسين حياة المواطنين داخل المحافظة وتهيئة حياة كريمة لهم.

ولفت الى أن اللجنة ستعمل وفقا لخطة واستراتيجية قوامها الانتشار داخل المحافظة والاستماع لشكاوى المواطنين وتعزيز سبل الاستثمار من خلال المشاركة في المشروعات القومية التي تقام بالمحافظة، وتوفير الأيدي العاملة في جميع المجالات المختلفة.

وأضاف أن خطة اللجنة تأتي في إطار دعم حزب مستقبل وطن لخطة الدولة للإصلاح الاقتصادي، والعمل على تسهيل كافة العقبات أمام الشباب لإيجاد فرص عمل ومن ثم زيادة الإنتاجية واستكمال بناء الدولة الحديثة التي يشارك فيها جميع الفئات داخل المجتمع المصري.

وكان حزب مستقبل وطن أعلن تشكيل هيئة مكتب محافظة سوهاج منذ يومين واختيار القيادات التي ستقود المحافظة الفترة المقبلة وعلى رأسها اختيار «سوس» أمينا لشئون الاقتصاد والاستثمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نافع هيكل: الرئيس السيسي مهموم بقضايا القارة الإفريقية

نشاط مكثف للأحزاب.. الجارحي يترأس اجتماع أمانة الطاقة بمستقبل وطن.. وقوافل طبية لصوت الشعب بالمحافظات

نواب البرلمان تعليقاً على افتتاحات بورسعيد وشمال سيناء: تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي.. والمشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها.. والبنية التحتية تضاهي دول العالم الكبرى

مستقبل وطن يطلق مبادرة طبيب الخير بالمنطقة العامة للاستثمار ببورسعيد

مستقبل وطن يشارك في مبادرة "بأيدينا نجملها" لتنظيف ودهان البلدورات

أمين عام مستقبل وطن بالجيزة: إستراتيجية الحزب هي خدمة المواطنين .. صور

ترشيحاتنا

يبدأ في مارس .. مخطط هاني أبوريدة للعودة إلى رئاسة اتحاد الكرة

خدها عروسة رجّعها جثة.. والدة الضحية: جوزها كان يعايرها بعدم الخلفة ويقول لها إنتى أرض بور.. فيديو وصور

رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد لأجل غير مسمى .. مستند

عبد الله السعيد يوافق على الانتقال لـ الزمالك في يناير بترحيب مرتضى منصور

احذر .. 3 أعراض غير متوقعة لـ تسمم الصابون

كيف يلعب فايلر أمام بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم سامو هجرس.. إطلالة كارولين عزمي بفستان أسود

عِيش الفرق | شاهد سور مجرى العيون قبل وبعد تطويره.. صور

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص