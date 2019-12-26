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رياضة

كيف يلعب فايلر أمام بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا؟

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة مهمة في التاسعة من مساء السبت باستاد السلام أمام بلاتنيوم بطل زيمبابوي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفريق الأحمر مباراة السبت ولديه 3 نقاط نتيجة الفوز على الهلال السوداني والخسارة من النجم الساحلي.

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر كثيرًا على قدرات لاعبيه في عبور تلك العقبة بهدف الوصول للنقطة السادسة ووضع قدم في دور ربع النهائي.

ويدرس فايلر أكثر من سيناريو في تلك المباراة ولكن الاتجاه الأكبر هو اللعب بتشكيل هجومي كامل وهو الذي يميزه خلال الفترة الأخيرة حيث من المتوقع ان يبدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير وعلي معلول وحسام عاشور ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات واحمد الشيخ وجونيور أجايي.

ويغيب عن الفريق الأحمر كل من رمضان صبحي وحمدي فتحي للإصابة وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة وعدم القيد الأفريقي وصالح جمعة بسبب عدم قناعة المدير الفني به.
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