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محافظات

في اجتماع أمانة العمال بمستقبل وطن ببني سويف: تأجيل التشكيل لتوسيع القاعدة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:11 م
اجتماع لأمانة العمال
اجتماع لأمانة العمال والفلاحين
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محمد عبد الحليم
نظم حزب مستقبل وطن ببنى سويف، اليوم الخميس، اجتماعا لأمانة العمال والفلاحين بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف وذلك بحضور الدكتور رابح إبراهيم الأمين المساعد للعمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، الدكتوره منى عبد الله أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن ببنى سويف، تونى عثمان أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن ببنى سويف، وجيه عبودى الأمين المساعد للفلاحين على مستوى الجمهورية وذلك برعاية النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببنى سويف.

وأشاد الدكتور رابح إبراهيم الأمين المساعد للعمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن بأمانة العمال والفلاحين ببنى سويف نظرا لتميزهم وتوجيه الشكر ليهم على مجهوداتهم وسرعة الاستجابة من الأمانة لأي استحقاق يطلب منها وتنفيذه ما جعل أمانة بني سويف هي الأولى على مستوى أمانات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منى عبد الله أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن ببنى سويف إن إعداد العضوية للحزب داخل المحافظة وصلت حتى الآن إلى 30 ألف عضوية وأن اجتماع اليوم لوضع الاستعدادات للمرحلة القادمة فى الاستحقاقات ومنها المحليات ومجلس الشيوخ والنواب وأن دور أمانة العمال والفلاحين هو حل المشكلات التى تقابل العمال والفلاحين وهناك دورات تدريبية للقيادات العمالية ولقيادات الفلاحين.

وأشارت عبد الله إلى أن أسباب التأخير فى التشكيل بالمحافظة يرجع إلى توسعة القاعدة الحزبية وليس الغرض منه استبعاد أحد ولكن الهدف هو عمل أكبر قاعدة تنظيمية للحزب.

وأوضح تونى عثمان أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن ببنى سويف أن هناك دور للحزب فى دعم المجتمع العمالى  ودعم الفلاحين وخاصة فى قانون العمل والنقابات واختيار الكفاءات وهناك دور للمرأة العمالية فى العمل التطوعي والاهتمام بالمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وحل المشاكل بها وتكوين كوادر فى جميع المناطق العمالية.
في اجتماع أمانة العمال بمستقبل وطن ببني سويف: تأجيل التشكيل لتوسيع القاعدة
في اجتماع أمانة العمال بمستقبل وطن ببني سويف: تأجيل التشكيل لتوسيع القاعدة
في اجتماع أمانة العمال بمستقبل وطن ببني سويف: تأجيل التشكيل لتوسيع القاعدة
في اجتماع أمانة العمال بمستقبل وطن ببني سويف: تأجيل التشكيل لتوسيع القاعدة
في اجتماع أمانة العمال بمستقبل وطن ببني سويف: تأجيل التشكيل لتوسيع القاعدة
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