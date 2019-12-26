مصلحة الضرائب تطلق أول تطبيق على أجهزة المحمول.. فيديو

كشف محسن الجيار، مدير مكافحة التهرب الضريبي غرب القاهرة، تفاصيل إطلاق أول تطبيق على أجهزة المحمول بداية من يناير، مؤكدا أنمصلحة الضرائب أعلنت أنه سيكون هناك "موبايل أبلكيشن" بداية من شهر يناير المقبل على موقع "جوجل بلاي"، وعلى منتصف يناير المقبل سيكون على "أبل ستور".



وأضاف "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التطبيق خاص بمصلحة الضرائب المصرية، ويتيح لكافة المواطنين بشكل عام وممولي الضرائب بشكل خاص معرفة كل ما هو جديد بمصلحة الضرائب.



ونوهت إلى أن التطبيق يتيج إمكانية إدخال اسم الشركة ورقم تسجيلها، للتأكد ما إذا كانت موجودة أم لا، بالإضافة إلى أنه يتيح مواقع المأموريات والمناطق الضريبية، مؤكدًا أنه سيكون نوعا من أنواع التواصلبين المواطنين والممولين.