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عوار دستوري أم موائمة سياسية.. أزمة قانون الإدارة المحلية إلى أين؟.. نواب: التمثيل مخالف للدستور.. ونائب: الأحزاب رفضته لعدم استعدادها للانتخابات فقط

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصي/ عبد الرحمن سرحان
  • تشريعية النواب: قانون الإدارة المحلية يفتقد للتمثيل العادل
  • النويشي: التوزيع الجغرافي يجب أن يتم قبل انتخابات المحليات
  • عضو محلية البرلمان: هذا هو سبب رفض البعض لقانون الإدارة المحلية

أثارت قانون الإدارة المحلية، أزمة كبيرة مؤخرًا في الوسط السياسي، حيث رأى البعض أن القانون به عوار دستوري، ولذلك لا يمكن إقراره بهذا الشكل اذي انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية، فيما رأى البعض أنه لا يمكن أن يتم رفض القانون مبدئيًا ويجب مناقشته.

وكشف النائب شرعى صالح ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن أسباب رفض النواب لقانون المحليات ، مشيرا إلى أنه القانون يشوبه عوار دستورى فى بعض مواده ، تهدد بسلامة الانتخابات.

وأضاف : هذه المواد تتعلق بعد التمثيل العادل لفئات المجتمع فى هذه الانتخابات ، حيث أنه الانتخابات تخصص نسبة 25 % للمرأة و25 % للشباب و50 % للعمال والفلاحين ، وبالتالى أغفلت أصحاب المؤهلات العليا من التمثيل الملائم.

وأشار صالح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يتم إعادة عرض قانون المحليات على لجنة الإدارة المحلية لإعادة مناقشته من جديد ، والعمل على تلاقى العوار الدستورى الذى يشوب بعض مواده.

وقال عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك اتجاها قويا بين النواب للعمل على فصل الإدارة المحلية عن قانون انتخابات المحليات ، بحيث يكون لدينا قانونين عن الإدارة المحلية وآخر عن انتخابات المحليات لكى نتلافى العوار الدستورى فى بعض مواد قانون المحليات.

واختتم: القانون الخاص بالإدارة المحلية سيتضمن النقاط الخاصة باللامركزية وطريق اختيار المحافظين وسحب الثقة منهم.

وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن قانون الإدارة المحلية الذي انتهت إليه اللجنة، ليس مقدسًا وقابل للنقاش حوله وتعديله وفقًا لما يراه أعضاء مجلس النواب.

وأضاف النائب بدوي النويشي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إجراء انتخابات المحليات، يجب أن يسبقه إجراء التقسيم الإداري، للمحافظات، مشيرًا إلى أنه هذه النقطة الخاصة بالتقسيم الإداري أمر ضروري يجب القيام به قبل إجراء الانتخابات المحلية.

وأكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن الخلافات الدائرة حاليًا حول قانون الإدارة المحلية الجديد، لا تعدو كونها موائمات سياسية فقط.

وقال النائب أشرف عزيز إسكندر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "إن قانون الإدارة المحلية جيد من حيث المبدأ ويعمل على وجود إصلاح إداري ويقضي على الفساد المنتشر في المحليات.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، ان الأحزاب لا تريد إجراء الانتخابات المحلية حاليًا، لانشغالها بانتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ، حيث ترى من الصواب الجمع بينهم.

وتابع النائب أشرف عزيز إسكندر: هذه هي مشكلة قانون الإدارة المحلية الحقيقية، ولا توجد مشكلة دستورية كما تدعي بعض الأحزاب".

وأكد على أنه إذا كان هناك خلاف على أي مواد قانون في الإدارة المحلية، فلا توجد مشكلة في مناقشتها، لكن الرافضين للقانون، رفضوه كليا، وهذا أمر غريب.
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