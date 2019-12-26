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اقتصاد

الأسهم الأكثر ارتفاعا بالبورصة اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال تعاملات البورصة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بعد ارتفاع جميع مؤشرات البورصة، بدعم من حالة التفاؤل لدى المستثمرين بعد تجديد دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة خلال كلمته أمس الأربعاء في افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظتي الفيوم والبحيرة.

ارتفع سهم ليسيكو مصر مسجلا مستوى 2.560 جنيه بنسبة بلغت 8.02%.

ارتفع سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية مسجلا 4.730 جنيه بنسبة بلغت 7.74%.

وارتفع سهم النعيم القابضة للاستثمارات مسجلا 0.198 دولار بنسبة 5.88%

كما ارتفع سهم راية لخدمات مراكز الاتصالات مسجلا 4.700 جنيه بنسبة 4.44%.

وارتفع سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مسجلا 13.900 جنيه بنسبة 4.28%.

مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة أغلق عند مستوى 13,884.95 نقطة مرتفعا بنسبة 1%، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34% مسجلا مستوى 529.65 نقطة.

سجلت قيمة التداول أحجاما ضعيفة بقيمة 360.1 مليون جنيه من خلال كمية تداول 63.6 مليون سهم بتنفيذ 11050 عملية.. وسط ارتفاع أسهم 62 شركة وانخفاض 42 أخرى.
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