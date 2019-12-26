رسميًا.. الأهلي يعلن التعاقد مع التونسي إسكندر زايد.. صور

أكد رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن اللاعب إسكندر زايد، لاعب نادي الإفريقي التونسي لكرة اليد، وقع عقود الانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.



وقال إن النادي الأهلي حصل على توقيع اللاعب وناديه بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل المالية.



وأضاف أن عمر شوقي، رئيس جهاز اليد بالنادي سافر إلى تونس لإنهاء الصفقة.



وأشار إلى أن اللاعب سوف يحضر إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.