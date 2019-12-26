الأسهم الأكثر انخفاضا بالبورصة اليوم

يستعرض صدى البلد الأسهم الأكثر انخفاضا خلال تعاملات البورصة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع بعد ارتفاع جميع مؤشرات البورصة، بدعم من حالة التفاؤل لدى المستثمرين بعد تجديد دعوة الرئيس السيسي لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة خلال كلمته أمس الأربعاء في افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظتي الفيوم والبحيرة.



تراجع سهم حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة-2 مسجلا 0.131 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.48%.



وتراجع سهم زهراء المعادى للاستثمار والتعمير مسجلا 7.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.



كما تراجع سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية مسجلا 26.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.72%.



وتراجع سهم بلتون المالية القابضة مسجلا 2.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.46%.



وتراجع سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية مسجلا 5.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%.



مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة أغلق عند مستوى 13,884.95 نقطة مرتفعا بنسبة 1%، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34% مسجلا مستوى 529.65 نقطة.



وسجلت قيمة التداول أحجاما ضعيفة بقيمة 360.1 مليون جنيه من خلال كمية تداول 63.6 مليون سهم بتنفيذ 11050 عملية.. وسط ارتفاع أسهم 62 شركة وانخفاض 42 أخرى.