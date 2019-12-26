الصحة: إجراء 334 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

قال ايسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن أول توجيه من الرئيس كان هدفه القضاء على قوائم الانتظار، موضحا أنه لا يمكن القضاء عليها بشكل كامل بسبب نقص الإمكانات الطبية المتاحة .



واضاف ايسم صلاح خلال حواره لبرنامج "اليوم" الذي يذاع علي شاشة "دي ام سي""، أنه تم بالفعل إجراء 334 عملية جراحية كانت في قوائم الانتظار ، موضحا انها كان تظل بالسنتين وأكثر، مشيرا إلي أنها شيء من الصعب القضاء عليه بنسبة 100%.



وتابع ان هذه الامراض خطرة مثل القلب والكبد وغيرها، موضحا أنه من الصعب أن تكون محل انتظار ، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على إعادة تنظيم الخدمة وتوفير الموارد المالية لتحقيق القضاء الكامل على قوائم الانتظار.



واكد ايسم صلاح، ان هناك خطة لتوسيع الإجراءات واضافة إجراءات جديدة لزراعة الكبد والكلى والقوقعة والقسطرة المخية لتدخل تحت مظلة الانتظار.



ولفت ايسم صلاح، إلي أنه تم بالفعل إجراء المسح لـ50 مليون مواطن مصري، موضحا أنها أكبر حملة مسح طبي في تاريخ البشرية علي مستوي العالم.







