أبرزها السعال لأكثر من شهر..علامات تنذر بمشاكل في الرئتين

أعراض تحذيرية يجب الانتباه إليها أن رئتيك لا تعمل بالشكل الصحيح إليك أبرزها يقدمها موقع "powerofpositivity"
- السعال المزمن
عندما يستمر السعال لأكثر من شهر فإنه يعتبر مزمنًا بطبيعته وعلامة على وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي كذلك السعال الدموي فهو يتطلب عناية فورية و يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.
- إنتاج المخاط المستمر
استمرار إنتاج المخاط المتواصل لفترة أطول من شهر ، فقد يكون ذلك علامة تحذير على حدوث مشاكل في الرئة.
- ألم دائم في الصدر
قد يكون ألم الصدر الذي يستمر لمدة غير معروفة لمدة تزيد عن شهر علامة تحذير أن رئتيك لا تعمل بالشكل الصحيح
- ضيق في التنفس
عندما يحدث ضيق في التنفس ، عادة ما يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الرئة.
- الصفير
يحدث عادة عند التنفس وهو علامة على أن جسم غريب يمنع التدفق الطبيعي للهواء إلى الرئتين أو يضيق مجاري الهواء في الرئة