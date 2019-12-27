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مرأة

أبرزها السعال لأكثر من شهر..علامات تنذر بمشاكل في الرئتين

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:26 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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لمياء الياسين
أعراض تحذيرية يجب الانتباه إليها أن رئتيك لا تعمل بالشكل الصحيح إليك أبرزها يقدمها موقع "powerofpositivity"

- السعال المزمن

عندما يستمر السعال لأكثر من شهر فإنه يعتبر مزمنًا بطبيعته وعلامة على وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي كذلك السعال الدموي فهو يتطلب عناية فورية و يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.

- إنتاج المخاط المستمر

استمرار إنتاج المخاط المتواصل لفترة أطول من شهر ، فقد يكون ذلك علامة تحذير على حدوث مشاكل في الرئة.

- ألم دائم في الصدر

قد يكون ألم الصدر الذي يستمر لمدة غير معروفة لمدة تزيد عن شهر علامة تحذير أن رئتيك لا تعمل بالشكل الصحيح

- ضيق في التنفس

عندما يحدث ضيق في التنفس ، عادة ما يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الرئة.

- الصفير

يحدث عادة عند التنفس وهو علامة على أن جسم غريب يمنع التدفق الطبيعي للهواء إلى الرئتين أو يضيق مجاري الهواء في الرئة
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