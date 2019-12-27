أبرزها السعال لأكثر من شهر..علامات تنذر بمشاكل في الرئتين

أعراض تحذيرية يجب الانتباه إليها أن رئتيك لا تعمل بالشكل الصحيح إليك أبرزها يقدمها موقع "powerofpositivity"





- السعال المزمن





عندما يستمر السعال لأكثر من شهر فإنه يعتبر مزمنًا بطبيعته وعلامة على وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي كذلك السعال الدموي فهو يتطلب عناية فورية و يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.





- إنتاج المخاط المستمر





استمرار إنتاج المخاط المتواصل لفترة أطول من شهر ، فقد يكون ذلك علامة تحذير على حدوث مشاكل في الرئة.





- ألم دائم في الصدر





قد يكون ألم الصدر الذي يستمر لمدة غير معروفة لمدة تزيد عن شهر علامة تحذير أن رئتيك لا تعمل بالشكل الصحيح





- ضيق في التنفس





عندما يحدث ضيق في التنفس ، عادة ما يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الرئة.





- الصفير



