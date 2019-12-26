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حوادث

مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار سندوب بالدقهلية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:12 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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همت الحسينى
لقيت فتاة مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار في منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية أثناء مرورها المزلقان مسرعة قبل عبور القطار.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بمصرع سيدة دهسا أسفل القطار القادم من الزقازيق إلى المنصورة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أنها تدعى إسراء خالد السيد، 24 عاما ومقيمة في قرية البيضاء التابعة لمركز تمي الامديد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى المنصورة الدولى لحين انتهاء تصاريح الدفن.
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