رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد لأجل غير مسمى .. مستند

قرر اتحاد كرة اليد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك للشباب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات دوري المرتبط للمحترفين .



وأرسل اتحاد كرة اليد خطابا رسميا إلى مسئولى الأهلى والزمالك ، وأكد تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب الانشغال باحتفلات رأس السنة .



وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقان مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية .