AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد لأجل غير مسمى .. مستند

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:07 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
Advertisements
عمرو الحلواني
قرر اتحاد كرة اليد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك للشباب المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى إطار لقاءات دوري المرتبط للمحترفين .

وأرسل اتحاد كرة اليد خطابا رسميا إلى مسئولى الأهلى والزمالك ، وأكد تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب الانشغال باحتفلات رأس السنة .

وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل امتلاك الفريقان مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية .
رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد لأجل غير مسمى .. مستند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدائق الأهرام يتهم اتحاد اليد بمجاملة الأهلي و الزمالك

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك بــ الدوري

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند

القمة والسوبر الأفريقي تثيران أزمة بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك

بدلا من برج العرب.. المكس يستضيف مباراتي الأهلي مع الإسماعيلي والمصري

تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر السلة

ترشيحاتنا

سحر عبدالحق: منتخب النسائية استفاد خبرات دولية من دورة شمال أفريقيا

أثناء هطول الأمطار.. مصرع طالب هندسة صعقا بالكهرباء فى الدقهلية

فيديوجراف| قصة دراج كويتي تنبأ بوفاته

خالفن الذوق العام .. شاهد| لحظة القبض على نساء بالرياض

رياح وأمطار ..الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس في مصر.. فيديو

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالخضار والجبنة وسلطة الذرة

قوس قزح يزين سماء الغربية عقب الأمطار الغزيرة.. صور