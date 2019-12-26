وزيرة التضامن : معرض ديارنا صديق البيئة ويوفر الكثير من فرص العمل

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا الحالي هو المعرض رقم 64، موضحة أن المعرض يشترط أن يكون المنتج صديق للبيئة، ويوفر العارض فرص عمل لأكثر من أسرة معه.



وأضافت "وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حوارها برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن شعارهم هو التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، وليس الدعم فقط.



ونوهت نيفين القباج بأن المعرض يشارك به أكثر من 30 عارضا من ذوي الإعاقة في المعرض، موضحة أن الفيوم ضيف شرف المعرض هذا العام.



وأشارت إلى أن هناك أكثر من جمعية تشارك في المعرض، وهناك أنشطة للأطفال، منوهة بأن المعرض صديق للبيئة، ومنتجاته تباع في شنط تصنع من أقمشة طبيعية.