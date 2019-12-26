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حوادث

بسبب سوء الطقس.. السيطرة على حريق جديد بمزرعة دواجن في كفر الشيخ

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:09 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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محمود زيدان
تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، من السيطرة على حريق شب بمزرعة دواجن بقرية نصرة تقع على مساحة 150 مترًا مسقوفة بالعروق الخشبية والصاج، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، دون حدوث وفيات أو إصابات.

كان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق بمزرعة دواجن ملك أ.ع.م 43 سنة، صاحب مزرعة.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وتبين نشوب حريق جزئي بالمزرعة على مساحة 75 مترًا مربعًا، ونفوق 1000 كتكوت عمر شهر داخل المزرعة.

وبسؤال مالك المزرعة، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بإحدى الوصلات الداخلية بالمزرعة نتيجة سوء الأحوال الجوية، ولا يتهم أحدًا.

أخطرت الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحديد سبب الحريق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 13480 لسنة 2019م، إداري مركز شرطة كفر الشيخ.
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