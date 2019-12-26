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أخبار العالم

بالفأس.. لبناني يطالب أحد البنوك بصرف أمواله.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:15 م
مصارف لبنان
مصارف لبنان
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شيماء مصطفى
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مواطن لبناني غاضب، من عدم صرف مستحقاته المالية، ما جعله يستخدم طريقة مختلفة للحصول عليها.

وأوضح الفيديو، المواطن اللبناني، وهو يحمل فأسًا ويلوح به للعاملين، مهددَا إياهم وهو يصرخ قائلا: "بدي مصرياتي.. بدي مصرياتي".

وقالت عدد من وسائل الإعلام الللبنانية إن الحادث وقع في أحد فروع "بنك الاعتماد"، حيث ظهر الرجل وهو يحمل "بلطة"، ويحيط به مجموعة من الأشخاص أوقفوه عن أي فعل خارج.

وفرضت البنوك اللبنانية سقفا للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز نحو ألف دولار شهريا، فيما فرضت بعض البنوك قيودا أشد، وذلك عقب التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر الماضي.

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