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اقتصاد

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
شقق بالتجمع الخامس
شقق بالتجمع الخامس - أرشيفية
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آمنة عبدالعظيم
تطرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، 114 وحدة سكنية استثمارية بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأمريكية بمساحات تبدأ من 109 متر مربع، وتصل إلى 152 متر بسعر 6300 جنيه للمتر، وبقيمة جدية حجز 150 ألف جنيه.

ويبدأ تقديم طلبات الحصول على وحدة من المتاحة بدءا من 9 يناير المقبل، بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يوجد حد أقصى للسن، كما تشترط الهيئة ألا يكون سبق للمتقدم أو زوجته الحصول على أى وحدة سكنية من الدولة سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها، وألا يكون سبق له الحصول على قرض إسكان تعاونى.

ويتم شراء كراسة الشروط من الهيئة خلال الأسبوعين المقبلين، ويتم التقدم بطلب للحصول على وحدة يدويا، والوحدات متبقية من طروحات سابقة للهيئة بنفس الموقع، ويتم تسليمها خلال 2020 بنظام نصف التشطيب.

و تتيح الهيئة للراغبين فى الحصول على وحدات بلؤلؤة القاهرة الجديد و3 أنظمة متنوعة للسداد، حيث يمكن للمتقدم السداد على 5 سنوات أو 10 سنوات أو 20 عامًا، على أن يتم تخصيص الوحدات للمستفيدين بنظام القرعة العلنية.
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