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منوعات

شاهد.. العثور على قبور يعود تاريخها إلى 800 عام بمكة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:11 م
صدى البلد
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سعيد العربي
كشفت أمانة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية، أنه أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بمكة المكرمة، تم العثور على قبور يعود تاريخها إلى ما قبل 800 عام.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: أثناء قيام مقاول الحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة؛ تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام ٦٨٧هـ، أي قبل 800 عام تقريبًا.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنه سيتم التنسيق لتسليمها إلى جهات الاختصاص.


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