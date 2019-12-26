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تعليم

من قلب الدلتا إلى حلايب وشلاتين.. قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية لأبناء البحر الأحمر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:47 م
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، انطلاق القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اليوم الي حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، والتي تستمر علي مدار ثلاثة أيام ، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ان القافلة الشاملة برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تضم 24 أستاذًا من مختلف التخصصات الطبية من باطنة، وصدرية، وأوعية دموية، وعظام، وجلدية، وأنف وأذن، ومسالك بولية،وأورام وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ، ومحمد غازي وماهر سعد عن قطاع خدمة المجتمع.

كما توفر الأدوية والمستلزمات الطبية المجانية، والتي تقدر بنحو 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى المواد الغذائية والبطاطين والمستلزمات المدرسية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس القوافل الطبية ، توافد أعداد كبيرة من المواطنين على القافلة الشاملة، حيث تم إجراء الكشف الطبي على اكثر من 500 حالة من أهالي شلاتين في اليوم الأول، وإجراء عدد من العمليات ، ومازال هناك توافد كبير للمرضي، مشيرا الي مواصلة القوافل الطبية لخدماتها لمنطقة حلايب وأبو رماد علي مدار اليومين القادمين.
من قلب الدلتا إلى حلايب وشلاتين.. قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية لأبناء البحر الأحمر
من قلب الدلتا إلى حلايب وشلاتين.. قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية لأبناء البحر الأحمر
من قلب الدلتا إلى حلايب وشلاتين.. قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية لأبناء البحر الأحمر
من قلب الدلتا إلى حلايب وشلاتين.. قوافل جامعة طنطا تقدم الرعاية لأبناء البحر الأحمر
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