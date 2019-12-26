المنستيري التونسي يكشف لـ صدى البلد أسباب فشل مفاوضات الأهلي مع النيجيري اكبوتو

يبحث حاليًا النادي الأهلي عن مهاجم لدعم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية، حيث دخل المارد الأحمر في مفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه.



وكشف طارق الصيادي نائب رئيس نادي اتحاد المنستيري التونسي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضم اللاعب النيجيري قائلًا: "هناك مفاوضات جانبية مع الأهلي في انتظار طلب شراء رسمي ولم نتلقاه حتى الآن".



وتابع نائب رئيس نادي اتحاد المنستيري التونسي: "في الأيام الماضية دخلت فرق أخرى خليجية واوروبية على الخط من أجل ضم المهاجم ومن يدفع اكثر يظفر باللاعب، هو معروض مقابل مليون ونصف يورو".



وكانت مصادر قد أكدت أن هناك خلافا ماليا مؤقتا حدث، تسبب في توقف المفاوضات بين اللاعب والنادى الأهلى



وأوضحت أن هناك جلسة جرت اليوم فى القاهرة الجديدة منذ يومين شهدت الخلاف علي بنود الإتفاق وانتهى الاجتماع دون الوصول لصيغة نهائية.