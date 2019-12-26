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منوعات

أحزر أكثر من نصف الأهداف.. بوتين يشارك فى مباراة لـ هوكى الجليد.. صور

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:22 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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شيماء مصطفى
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة لهوكي الجليد والتي عقدت في الساحة الحمراء بموسكو، وذلك ضمن مهرجان "الدوري الليلي".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فاز الفريق الذي ينتمي إليه بوتين على منافسه بنتيجة 8 ــــ 5 في مباراة سنوية، حيث سجل الرئيس الروسي أكثر من نصف الأهداف.

ولعب فريق بوتين الذي يضمه ووزير الدفاع سيرجي شويجو وعدد من لاعبي الهوكي بالزي الأحمر، أما خصمه المنافس الذي يضم أليكسي ديومين حاكم منطقة تولا وشخصيات عامة ورجال أعمال فلعب بالزي الأبيض.

وكان الرئيس الروسي، الذي يملك الحزام الأسود في لعبة الجودو، حريصًا منذ فترة طويلة على إظهار قدراته الرياضية، بما في ذلك التزلج في سوتشي أو الغوص في البحر الأسود.

ولعب بوتين في دوري الهوكي الليلي منذ عام 2012، حيث جرت مباراته الأولى بعد فترة قصيرة من فوزه بالرئاسة.
أحزر أكثر من نصف الأهداف.. بوتين يشارك فى مباراة لـ هوكى الجليد.. صور
أحزر أكثر من نصف الأهداف.. بوتين يشارك فى مباراة لـ هوكى الجليد.. صور
أحزر أكثر من نصف الأهداف.. بوتين يشارك فى مباراة لـ هوكى الجليد.. صور
أحزر أكثر من نصف الأهداف.. بوتين يشارك فى مباراة لـ هوكى الجليد.. صور
أحزر أكثر من نصف الأهداف.. بوتين يشارك فى مباراة لـ هوكى الجليد.. صور
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