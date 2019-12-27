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تعليم

نائب وزير التعليم يرد بشكل رسمي على المشككين في مجهودات تطوير المنظومة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:10 ص
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعليم
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ياســــمين بدوي
أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه قد تلاحظ مؤخرا قيام البعض بالتعرض بشكل غير لائق لمجهودات قطاع التعليم الفني والوزارة عن عدم دراية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدةً ان هذا الأمر غير مقبول تماما.

وقال نائب وزير التربية والتعليم في كتاب دوري أرسله لجميع المديريات التعليمية، أن من يتحدث بشكل يسئ للمجهودات المبذولة لتطوير التعليم الفني ، يعمل على إشاعة الإحباط العام و تعطير صفو بيئة العمل، خاصة و أن الأمر امتد إلى حد التطاول و إتهام بعض المشاركين في أعمال التطوير وكذلك بعض المسئولين عن التعليم الفني دون سند أو دليل بإتهامات باطلة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، قد قام مؤخرًا بمجهود شاق لتطوير التعليم الفني ، وتطبيق منظومة المناهج القائمة على الجدارات المهنية ، بالاضافة إلى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع المستثمرين ومؤسسات ضمان الجودة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أن هذا المجهود يهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .


وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن كل ما يحدث حاليا من تحولات جذرية في التعليم الفني في مصر ، يتم تصميمه وتنفيذه عن طريق أبناء التعليم الفني المخلصين ، سواء من العاملين بالقطاع أو العاملين بالميدان ، وكذلك بالتعاون مع الخبراء المعلمين والدوليين وشركاء التنمية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : إن قطاع التعليم الفني يؤكد استعداده التام لتلقي أي إقتراحات أو شكاوى تخص منظومة التطوير الحالية ، على أن تكون هذه الاقتراحات والشكاوى مكتوبة وفقا لضوابط الكتاب الدوري 1 لسنة 2016 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ضوابط و تنيم تقديم الشكاوى ، ويتم ارسال هذه الشكاوى والمقترحات إلى مكتب رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات حتى يتم دراستها والاستفادة منها مشاركة فعالة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني.

وحذر من أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تداول أي موضوعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها ، هدفها النيل من جهود قطاع التعليم الفني او القائمين عليه مع عدم وجود أعذار بالادعاء بسرقة الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنصل من المسئولية.
نائب وزير التعليم يرد بشكل رسمي على المشككين في مجهودات تطوير المنظومة
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