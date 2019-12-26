كارثة | 5 أطعمة تعرضك للتسمم الغذائي أبرزها البيض .. تعرف عليها



أكد موقع " health line " ان النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لديهم خطر أكبر للإصابة بالتسمم الغذائي.



• الأطعمة التي تعرضك للتسمم الغذائي تشمل :



- الدواجن النيئة وغير المطبوخة وهي مصدر شائع للتسمم الغذائي، لتقليل المخاطر ، قم بطهي الدجاج واللحوم والديك الرومي جيدًا، هذا سيقضي على أي بكتيريا ضارة موجودة.



- الخضار والخضر الورقية غالبا ما تحمل البكتيريا الضارة مثل كولاي ، السالمونيلا والليستيريا ، لذلك يجب غسل الخضار وأوراق السلطة وشراء السلطات المعبأة مسبقًا .



- الأسماك والمحار هي مصدر شائع للتسمم الغذائي بسبب وجود الهستامين والسموم، ولتقليل المخاطر ، التزم بالمأكولات البحرية التي تم شراؤها من المتجر واحتفظ بها مبردة قبل الاستخدام.



- الأرز هو الغذاء عالي المخاطر بسبب العصوية العصبية ، يمكن أن تعيش جراثيم هذه البكتيريا في أرز غير مطبوخ، ويمكن أن تنمو وتتكاثر بمجرد طهي الأرز، لتقليل المخاطر تناول الأرز بمجرد طبخه وبرده على الفور.



- يمكن أن يحمل البيض غير المطهو جيدًا بكتيريا السالمونيلا . اختيار البيض المبستر عندما يكون ذلك ممكنا وتجنب البيض الذي قد تصدع او تم كسره مسبقًا .



يحدث التسمم الغذائي عندما يتناول الأشخاص طعامًا ملوثًا بالبكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات أو السموم الضارة، وهو معروف أيضًا باسم الأمراض المنقولة عن طريق الطعام ، يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض ، أكثرها تشنجات في المعدة ، والإسهال ، والتقيؤ ، والغثيان ، وفقدان الشهية.