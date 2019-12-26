مراد وهبة يوضح وضع الإخوان في عهد ناصر والسادات ومبارك

قال الفيلسوف الدكتور مراد وهبة، إن الرئيس جمال عبد الناصر كان يحيط الأفكار الجديدة في مجال تطوير التعليم بالسرية، موضحا أنه عينه مستشارا سريا وكان له مكتب في القصر الجمهوري.



وأضاف وهبة خلال برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «حمدي رزق»، أن جمال عبد الناصر كان يريد مذهبا فلسفيا جديدا للشباب، منوها بأن جماعة الإخوان تحكموا في العقلية الذهنية للشعب المصري في فترة حكم عبد الناصر وهذا ما كان يحاول القضاء عليه.



وأوضح أن الإخوان توغلوا في المجتمع المصري في عهد السادات، ثم تمكنوا بسرية في عهد الرئيس السيسي.



وأشار الى أنه بسبب ثورة 25 يناير خرجت جماعة الإخوان من السجون مما تسبب في تفكيك الدولة.