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رياضة

الدوري الإنجليزي..مانشستر يونايتد يكتسح نيوكاسل برباعية..فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:25 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسماعيل محمود
حقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي نيوكاسل يونايتد ، بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي ، جولة البوكسينج داي.

افتتح ماتيو لانجستاف التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 17 ، قبل أن يعادل أنطوني مارسيال النتيجة للشياطين الحمر في الدقيقة 24 ، ليضيف بعدها جرين وود في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يزيد ماركوس راشفورد الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 41 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، انفرد مارسيال بدوبرفكا حارس مرمى نيوكاس في الدقيقة 51 ، ليسقط الكرة من فوقه ، معلنًا عن الهدف الثاني له والرابع لفريقه ، ومؤكدا انتصار فريقه السابع في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي مانشستر يونايتد للنقطة 28 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نادي نيوكاسل يونايتد عند النقطة 25 في المركز العاشر.
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