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مرأة

صحي ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة مسلوقة يوميا؟

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:24 ص
البيض المسلوق
البيض المسلوق
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نهى هجرس
يعد البيض من الوجبات الرئيسية على الإفطار يوميًا، ويمكن أن يقدم بالعديد من الطرق فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تفيد الجسم ، وخاصة عند تناولة مسلوقًا

ووفقًا لموقع "black doctor” إليكم أهم فوائد تناول البيض يوميًا وهى:-

- يحتوى البيض المسلوق على فيتامين د الذى يفيد الجسم بشكل هائل
- يحتوى البيض على الكالسيوم الذى يساعد على تقوية العظام
- يتكون البيض من العديد من الفيتامينات التى تساعد على تقوية وتعزيز مناعة مناعة الجسم
- إمداد الجسم بالفيتامينات التى تعمل على تنشيط الدماغ
- من أهم الأطعمة التى تحافظ على صحة وسلامة الكبد 
- يساعد على تقوية العظام والتقليل من هشاشتها
- يساعد على استمرار إنتاج خلايا الدم بشكل صحي ومفيد
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