صحي ومفيد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بيضة مسلوقة يوميا؟

يعد البيض من الوجبات الرئيسية على الإفطار يوميًا، ويمكن أن يقدم بالعديد من الطرق فهو يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التى تفيد الجسم ، وخاصة عند تناولة مسلوقًا
ووفقًا لموقع "black doctor” إليكم أهم فوائد تناول البيض يوميًا وهى:-
- يحتوى البيض المسلوق على فيتامين د الذى يفيد الجسم بشكل هائل
- يحتوى البيض على الكالسيوم الذى يساعد على تقوية العظام
- يتكون البيض من العديد من الفيتامينات التى تساعد على تقوية وتعزيز مناعة مناعة الجسم
- إمداد الجسم بالفيتامينات التى تعمل على تنشيط الدماغ
- من أهم الأطعمة التى تحافظ على صحة وسلامة الكبد
- يساعد على تقوية العظام والتقليل من هشاشتها
- يساعد على استمرار إنتاج خلايا الدم بشكل صحي ومفيد