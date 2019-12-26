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ثقافة

لقطات .. مجموعة قصصية للمؤلف حسام باظة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
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طارق موسى
صدر حديثًا المجموعة القصصية "لقطات" عن دار المثقفون العرب للنشر والتوزيع، للكاتب الروائى حسام باظة والتي يشارك بها الكاتب فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 وهو العمل الرابع للكاتب بعد ان صدر له المجموعة القصصية عزرائيل يصل أولا عام 2014، ورواية تعويذة عشق عام 2015، رواية 100 يوم قبل الأربعين عام 2017.

الكاتب حسام باظة ينوع من إنتاجه الأدبي ما بين القصة القصيرة والرواية بأسلوبه الخاص الراقي الذى يحمل بصمته مميزة.
من أجواء المجموعة

ومن اجواء الكتاب نقرأ: "هل تعلم من أنت؟.. أنت مجموعة من المواقف المتراصة بجوار بعضها البعض، هذه المواقف تُشكل حياتك، وكل موقف منها قصة فى حد ذاته.. فحياتنا مجموعة من القصص نحكيها لأنفسنا وللآخرين، ويحكيها الآخرون عنا؛ لتصبح سلسلة من الخبرات الحياتية العابرة للزمن؛ تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل لتتشكل الحضارات.
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